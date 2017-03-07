Тернополяни налягають на рибу

07/03/2017 Розмір тексту:

Минулого понеділка, 27 лютого, у православних вірян розпочався передвеликодній піст, який є дуже строгим. У цей піст лише у визначені дні дозволяється їсти рибу, проте тим, кому дозволяється не дотримуватися суворого посту, рибу можна їсти частіше.

Так, як розповідають продавці у місцевих крамницях та супермаркетах, відмовляючись у піст від м’яса, найчастіше тернополяни купують «ходові» сорти риби – хек, короп, мойву… Екзотичні сорти купують рідше, бо ціни «кусаються» й стартують від 170 гривень за кілограм, повідомляє Галас.

Найдешевша риба на спеціальних гуртовнях. Там, за кілограм мороженого хека просять від 50 гривень, мойви – від 30 гривень, салаки – від 23 гривень.

Жива риба також не дешева, адже кілограм коропа коштує від 50 гривень, щуки — від 90 гривень, форелі — від 130 гривень. Свіжоморожене філе пангасіуса — понад 60 грн. за кг, тушка хека — 60 грн., філе хека — 110 грн.