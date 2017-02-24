Тернополяни можуть писати анонімки на підлеглих Надала

24/02/2017 Розмір тексту:

Відтепер тернополяни можуть анонімно написати все, що думають про працівників Тернопільської міської ради або будь-яких управлінь, які її підпорядковуються. Таким чином змушуватимуть виконавчий орган влади працювати на високому рівні.

Скарги можна надсилати на поштову скриньку Тернопільської міської ради. Листи переглядатимуть спеціальні особи, які потім оцінюватимуть спеціалістів ТМР.

«Це було запроваджено, щоб створити зворотній зв’язок з людьми. Раніше пропонувалося запровадити анкетування працівників, але потім було виявлено, що це трохи недоцільно. Тож з метою оцінки якості надання послуг запроваджено це нововведення. Таким чином буде досліджуватися задоволеність замовником наданням послуг у Тернопільській міській раді, а також будемо реагувати на скарги», – пояснює головний спеціаліст з питань управління якістю ТМР Наталія Уніят.

Також у кожному структурному підрозділі міської ради мають запровадити журнали зауважень і пропозицій.