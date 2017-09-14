Тернополяни можуть претендувати на 9 мільйонів

14/09/2017 Розмір тексту:

Поки що на сайті «Громадський бюджет» зареєстровано єдиний проект щодо встановлення діагностичного обладнання у перинатальному центрі другої міської лікарні. Тернополян закликають пропонувати власні ідеї щодо розвитку міста і брати участь у конкурсі.

Долучитися до розподілу грошей з місцевого бюджету можуть всі охочі тернополяни. Для цього необхідно запропонувати ідею, а також методику її реалізації. Комісія розгляне відповідну пропозицію і прийме рішення.

«У цьогорічних планах передбачено, що 30% громадського бюджету піде на реалізацію малих проектів, а 70% – на реалізацію великих проектів. До малих проектів належатимуть ті, які мають кошторис від 1 тисячі до 300 тисяч гривень, а великі – це ті проекти, сума яких від 301 тисячі гривень до мільйона гривень. Брати участь у конкурсі може будь-хто, а голосуватимуть лише ті особи, які мають тернопільську реєстрацію. Загалом на реалізацію проектів цього року виділено 9 млн 400 тисяч гривень», – повідомили у відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Тернопільської міської ради.

Відтак тернополян закликають до активності у реалізації проекту «Громадський бюджет».

Софія Романська