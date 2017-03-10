Тернополян запрошують відчути подих весни

10/03/2017 Розмір тексту:

Персональну виставку живопису Михайла Наума із Теребовлі відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. В обласному центрі митець презентує свою творчість вперше, хоча активно живописом займається вже сімнадцять років. Виставку приурочили до 65-ліття художника, і відкриття відбулося саме у день народження – 9 березня.

– Зважаючи на мій фах, я знаю багатьох художників Тернопільщини, – розповідає Ігор Дуда, директор Тернопільського обласного художнього музею. – Та з Михайлом Наумом познайомився тільки місяць тому. Доля художників складається по-різному. В одного життя йде спокійно, прямолінійно, легко, а в іншого – непросте, складне, треба торувати свій шлях. І якраз друге властиве автору нашої експозиції. Він народився і живе у Теребовлі. За фахом архітектор. І ми знаємо багато прикладів, коли архітектори стають художниками. Достатньо згадати Миколу Шевчука, Михайла Кузіва, Олега Шупляка, Михайла Нетриб’яка. Михайло Наум після завершення навчання працював художником-дизайнером на фабриці ялинкових прикрас, потім пішов у зовсім іншу діяльність – сферу громадського харчування. Та малювання не відійшло, адже це його життєва потреба.

У Теребовлі Михайло Наум мав персональні виставки з нагоди 50-ти, 55-ти та 60-тиріччя. А на черговий ювілей презентував свої картини і в обласному центрі.

– У виставковій залі є 74 твори ювіляра, – продовжує Ігор Дуда. – Сьогодні подих весни відчувається не тільки надворі, а у нашій залі: сонце, тепло, краса природи, квітів, фруктів. Тепла, позитивна аура віє від цих картин. І ця виставка буде цікавою для всіх, бо краса природи, як і сама природа, вічна. І реалістична манера її відображення, яку обрав для себе Михайло Наум, завжди актуальна. І в цій красі, кольоровій гамі кожен відвідувач виставки зможе відкрити для себе нового художника так само, як я його відкрив для себе.

Мірилом впізнаваності та відомості художника, як зазначив Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв міськради, є шанувальники його творчості. І у Михайла Наума є шанувальники не тільки в Україні, а й за кордоном, які купують його картини.

– Напевне це Божий дар, – Каже Михайло Наум. – Я з дитинства малював, але так склалося, що певний період не брав пензля до рук. – А після інфаркту у 2000 році повернувся до творчості і малюю до сьогодні.

Щодо виставки, то на ній представлені пейзажі і натюрморти. Зачаровують, як одні, так і другі. А сюжети картин настільки ж різноманітні, як і сама природа. Та краще це самому побачити і зробити власні висновки. Експозиція в художньому музеї діятиме до 4 квітня.

Ольга Трач

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