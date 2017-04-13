Тернополяни масово ідуть у шкірвендиспансер

13/04/2017 Розмір тексту:

13 квітня – день меланоми. Щоб вберегти жителів краю від цього захворювання, в обласній поліклініці шкірвендиспансеру проводять безкоштовні обстеження. Також діють он-лайн-консультації. За словами лікарів, звернень дуже багато.

Меланома – це родимка, яка має здатність перерости у злоякісну пухлину та призводить до раку шкіри. Відтак завдання масових обстежень – попередити небезпечну хворобу.

«Цього року бачимо, що дуже багато людей проходить обстеження, неменше звертається через Інтернет за консультаціями. Це добре, що люди небайдужі до свого здоров’я. Оскільки таким чином можна вберегти себе від раку. Ми радимо всім проходити таке обстеження. Дуже важливо виявити хворобу на ранніх стадіях. Тим, хто не має можливості особисто прийти на обстеження варто лише надіслати фотографію на спеціальну електронну адресу. Тож не зволікайте. Проте це можна зробити і в будь-який інший день», – каже лікар-дерматолог Іван Кондрюк.

За словами лікарів, минулого року в День меланоми по всій Україні обстежили близько ста тисяч осіб і виявили 222 випадки меланом. На жаль, простежується негативна тенденція щодо кількості захворювання серед українців.

Софія Романська