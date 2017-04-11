Тернополяни майже два століття ходили по людських кістках

10/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі, неподалік пам’ятника Степану Бандері, близько 17:00 робітники викопали людські рештки.

Про незвичайну знахідку виконроб повідомив на лінію “102”. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники.

За попередніми даними, кості належать двом особам. За словами слідчого Дмитра Адамовича, людські рештки знаходилися на глибині тридцяти сантиметрів від поверхні. Робітники побачили їх, знявши плитку у парку імені Шевченка.

Ймовірніше за все кості лежать в землі ще з 19 століття, оскільки поруч знаходилося і взуття, марковане 1849 роком. Рештки дістали із землі та направили на судово-медичну експертизу. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

Фото Дениса Милого