Тернополяни йдуть по закордонні паспорти як по свячену воду

10/06/2017 Розмір тексту:

Впродовж травня підрозділи міграційної служби Тернопільщини видали громадянам понад шість тисяч паспортів для виїзду закордон.

Як повідомили у прес-службі Тернопільської ОДА, усі паспорти – біометричні.

У квітні було видано таких документів на три сотні менше.

Лідером за кількістю оформлених і виданих закордонних паспортів є обласний центр. Лише в Тернопільському міському відділі УДМС у травні готові документи отримали більше восьми сотень громадян.

Загалом з початку року на Тернопільщині підрозділи міграційної служби видали більше 29 тис. закордонних паспортів.