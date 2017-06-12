Тернополяни йдуть по закордонні паспорти як по свячену воду

10/06/2017 2
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Впродовж травня підрозділи міграційної служби Тернопільщини видали громадянам понад шість тисяч паспортів для виїзду закордон.

Як повідомили у прес-службі Тернопільської ОДА, усі паспорти – біометричні.

У квітні було видано таких документів на три сотні менше.

Лідером за кількістю оформлених і виданих закордонних паспортів є обласний центр. Лише  в Тернопільському міському відділі УДМС у травні готові документи отримали більше восьми сотень громадян.

Загалом з початку року на Тернопільщині підрозділи міграційної служби видали більше 29 тис. закордонних паспортів.

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Коментарі (2)

Громадянин

10/06/2017

Ну і що????Уй.б.н зе бітте???Чесно кажучи сумна і нездорова ситуація!!!

наталя

10/06/2017

показує український а пишуть лабухи про закордонні

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