Тернополяни хочуть замінити маршрутки тролейбусами
10/01/2017 2
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321 голос віддали за петицію про те, щоб у Тернополі замінили маршрутки на тролейбуси. Необхідні голоси зібрали всього за тиждень. Тепер петицію розглянуть у міській раді.
Нагадаємо, що пропозицію замінити маршрутки на тролейбуси подав Юрій Ткачук на сайті e-dem.in.ua.
Тернополянин обгрунтував це тим, що у місті зросла ціна на проїзд у маршрутках.
— Пропоную замінити маршрутки тролейбусами. Оскільки тарифи на проїзд збільшуються, а якість перевезень ні. Контролю по квитках фактично немає, куди йдуть кошти не зрозуміло. Завдяки таким змінам проїзд буде контролюватися, а екологія завдяки електротранспорту покращиться, – зазначив Юрій.
Джерело: Доба
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Коментарі (2)
Вадим10/01/2017
Цікаво,а як люди будуть добиратись коли аварія на кольці чи на полосі і всі тролейбуси стануть? Хтось хоть подумав про наслідки чи тако аби написати дурню? ))
Вадим10/01/2017
)))