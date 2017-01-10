Тернополяни хочуть замінити маршрутки тролейбусами

10/01/2017 Розмір тексту:

321 голос віддали за петицію про те, щоб у Тернополі замінили маршрутки на тролейбуси. Необхідні голоси зібрали всього за тиждень. Тепер петицію розглянуть у міській раді.

Нагадаємо, що пропозицію замінити маршрутки на тролейбуси подав Юрій Ткачук на сайті e-dem.in.ua.

Тернополянин обгрунтував це тим, що у місті зросла ціна на проїзд у маршрутках.

— Пропоную замінити маршрутки тролейбусами. Оскільки тарифи на проїзд збільшуються, а якість перевезень ні. Контролю по квитках фактично немає, куди йдуть кошти не зрозуміло. Завдяки таким змінам проїзд буде контролюватися, а екологія завдяки електротранспорту покращиться, – зазначив Юрій.

Джерело: Доба

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