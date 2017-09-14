Тернополяни будуть платити за воду по-новому?

14/09/2017 Розмір тексту:

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий порядок формування тарифів на централізоване водопостачання за принципом стимулюючого регулювання.

Дане рішення прийнято на засіданні комісії 14 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, суб’єкт, який має намір вести (або вже веде) господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення (ліцензіат) повинен мати довгострокову інвестиційну програму терміном не менше 3 років (для першого регуляторного періоду) і не менше 5 років, якщо це другий і більш регуляторний період.

Також за новою формулою буде розраховуватися дохід на регуляторні базу активів на кожен рік регуляторного періоду, де на відміну від старої формули враховується тільки регуляторна норма доходу, що встановлюється НКРЕКП на весь регуляторний період до його початку

Раніше у формулі була норма доходів на регуляторну базу активів, введених до переходу на стимулююче регулювання та після переходу.

Значення регуляторної норми доходу було прийнято іншою постановою НКРЕКП і становить 12,5% (після оподаткування).

Отриманий прибуток буде направлятися ліцензіатом на фінансування довгострокової інвестиційної програми, погашення заборгованостей і оплату податку на прибуток.

Крім того, з формули розрахунку тарифу на централізоване водопостачання був прибраний цільової коефіцієнт технологічних втрат і невраховані витрати води в межах року.

Формула розрахунку тарифу на централізоване водовідведення залишилася без змін.