Тернополяни бігали під дощем навколо ставу

24/06/2018 Розмір тексту:

Примхлива літня погода не зупиняє тернопільських легкоатлетів. Вчора на суботню пробіжку зібралося кілька десятків бігунів. Вони провели розминку біля причалу тернопільського ставу та подолали традиційну дистанцію руху Рандей.

Ранкові пробіжки відбуваються у Тернополі щосуботи. Таким чином в обласному центрі популяризують легку атлетику та здоровий спосіб життя.

«Погода нам не перешкода! Незважаючи на ранковий дощ, суботній забіг Рандей відбувся. Після енергійної розминки, усі легкоатлети подолали 5 км. Зафіксувавши час, волонтери і бігуни, смакували чай з печивом. Хочемо подякувати всім, хто не побоявся дощу і сьогодні завітав на пробіжку. Це безумовно сильні духом люди. Для когось в сонце жарко бігати, а для когось і в дощ холодно. Тож запрошуємо усіх прихильників активного способу життя приєднуватися до наших суботніх пробіжок», – відзначив співорганізатор суботніх забігів у Тернополі Олександр Хома.

До слова, тернопільський рух Рандей готовий прийняти бігунів різного віку.

Софія Романська