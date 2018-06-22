Тернополяни беруть участь у Всеукраїнському сімейному протесті у Києві. ФОТО
У столиці України сьогодні проходить масовий сімейний протест. З усіх регіонів з’їхалися сімейні пари, які висловлюють позицію щодо «Маршу рівності» та впровадження гендерної політики. Беруть участь в акції також представники із Тернопільщини.
Тернополянин Олександр Мержиєвський вирішив долучитися до сімейного протесту, оскільки не підтримує впровадження гендеру у шкільній програмі, а також проти насадження культури ЛГБТ.
«Наші гасла такі: діти мають право на тата і маму! Також ми звертаємося до міністра освіти щодо змін у шкільній програмі з гаслом – Міністр Гриневич – не псуй наших дітей! І ще одне гасло: Гей-паради на крові: ганьба поліції. Сподіваємося, що влада дослухається і в нашій країні не будуть проводитися гей-паради. Це сором нашої влади».
Всеукраїнський сімейний протест у Києві підтримали громадські організації і церкви. Під стіни Верховної ради з’їхалися люди з різних населених пунктів України. Таким чином українці відстоюють Інститут природньої сім’ї.
Також сімейний протест підтримав екс-уповноважений з питань сім’ї Андріан Буковинський. До слова, у 2016-му році він втратив посаду через заяву, що гей-культура загрожує суспільству.
Софія Романська
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