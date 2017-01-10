Тернополянок запрошують приєднуватися до масштабного ліплення вареників

10/01/2017 Розмір тексту:

Напередодні поїздки волонтерів на Східну Україну у Тернополі організовують масштабну ліпку вареників. Готуватимуть національну страву в обласному центрі за адресою вул. Старий Ринок 1А. Тернопільських господинь просять приєднуватися.

Організовує масову ліпку вареників Логістичний центр допомоги бійцям АТО. Відбудеться акція одинадцятого січня о сімнадцятій годині.

«Запрошуємо всіх активних господиньок приєднатися до чергової акції з ліплення вареників для наших захисників. Вареники – це улюблена страва наших воїнів, вареників забагато не буває. Тому нам потрібно якомога більше робочих рук. Акція організовується саме напередодні поїздки на Східну Україну. Наші волонтери повезуть черговий транш гуманітарної допомоги. Хочемо приготувати велику кількість вареників з різними начинками», – каже волонтер пані Марія.

Тернополянкам радять брати зі собою фартушок, косинку і обов’язково бути у доброму настрої. Також при бажанні можна приносити продукти, необхідні для приготування вареників. Уточнити подробиці можна за телефоном «гарячої» лінії Логістичного центру допомоги бійцям АТО: 097 205 5055.