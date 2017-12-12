Тернополянки вечорами в’яжуть шкарпетки для бійців АТО

11/12/2017 Розмір тексту:

Тернополянки вечорами в’яжуть шкарпетки та передають їх бійцям у зону АТО. Такі подарунки по-особливому тішать воїнів. Відтак жителям Тернопільщини пропонують приєднуватися до акції в’язання шкарпеток для українських воїнів.

Чимало тернопільських господинь щотижня ліплять вареники для бійців АТО. А деякі дівчати взялися в’язати шкарпетки.

«В’язані шкарпетки по-особливому необхідні нашим воїнам. Взимку вони зігрівають їх, а також дарують добрий настрій, відчуття того, що про них турбуються. Деякі хлопці настільки вдячні, що передають нам свої листи подяки. Тому ми заохочуємо наших дівчат до в’язання. Передати шкарпетки можна разом з іншою допомогою. Ми стараємося, щоб серед нашої гуманітарної допомоги були всі необхідні речі для перебування бійців у зоні АТО взимку», – каже волонтер Анна Руда.

Також волонтери закликають жителів краю готувати для бійців святкові подарунки до Різдвяно-Новорічних свят.

Софія Романська