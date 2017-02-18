Тернополянки принесли Україні “срібло” на чемпіонаті світу з біатлону
Сьогодні, 17 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільцені відбулася жіноча естафета, яку виграла збірна Німеччини.
Україна у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної і Олени Підгрушної зайняла 2-е місце, повідомляє dt.ua.
Варвінець закінчила перший етап на 7-му місці. Джима на другому етапі відіграла чотири позиції, а Меркушина вивела нашу команду на 2-е місце.
На останньому колі Підгрушна боролася за “срібло” разом з Коукаловой і Дорен Абер і в такій компанії зуміла виявитися кращою.
Таким чином, Україна завоювала свою першу нагороду на чемпіонаті світу в Хохфільцені. Українська збірна показала найкращу стрільбу – 4 промахи на 8 рубежів.
Чемпіонат світу з біатлону. Жіноча естафета
1. Німеччина (0+9) 1:11:16.6
2. Україна (0+4) +6.4
3. Франція (0+7) +8.1
4. Чехія (0+6) +14.0
5. Італія (0+6) +36.5
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Коментарі (1)
zzz18/02/2017
МОЛОДЦІ!!!