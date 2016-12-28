Тернополянку визнали кращою спортсменкою України. ВІДЕО

28/12/2016 1
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Біатлоністка Анастасія Меркушина нещодавно здобула першу нагороду на етапах Кубка Світу, уперше завітає і в гості до керівництва Національного Олімпійського комітету за статуеткою “Найкраща спортсменка України у грудні”.

Два тижні тому 21-річній дівчині довірили відповідальну місію – замикати естафету на етапі у словенській Поклюці. І Меркушина не підвела – не змарнувала жодного патрону і в компанії маститих суперниць відстояла бронзову медаль.

Ще два золота Меркушина завоювала на етапах Кубка IBU – у спринті та одиночній змішаній естафеті, повідомляє 24 Канал.

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Коментарі (1)

zzz

28/12/2016

Наша майбутня олімпійська надія ! МОЛОДЕЦЬ!!!

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