Тернополянку визнали кращою спортсменкою України. ВІДЕО

Два тижні тому 21-річній дівчині довірили відповідальну місію – замикати естафету на етапі у словенській Поклюці. І Меркушина не підвела – не змарнувала жодного патрону і в компанії маститих суперниць відстояла бронзову медаль.

Ще два золота Меркушина завоювала на етапах Кубка IBU – у спринті та одиночній змішаній естафеті, повідомляє 24 Канал.