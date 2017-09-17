Тернополянку витягли з водоспаду у Яремчі. ФОТО

Інцидент стався 15 вересня, повідомляє сайт Тернополяни. На щастя, усе обійшлося, адже поряд саме проходили спільні українсько-польські навчання гірських рятувальників.

Відтак, на допомогу туристці з Тернополя кинулися професіонали у гідрокостюмах.

За словами очевидців, допоміг жінці рятувальник на ім’я Петро Бойко, який і сам ризикував життям, адже був без страховки і його могло знести течією. Відважний чоловік підплив до тернополянки, одів на неї рятувальний жилет, зачепив мотузку і так її вже витягували на берег. Жінка вдячна йому за порятунок, адже хтозна як би могла закінчитись ця історія, якби не доля випадку, який виявився щасливим.