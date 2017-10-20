Тернополянкам радять не уникати можливості, яка випадає сьогодні

20/10/2017 Розмір тексту:

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. З цієї нагоди в обласному онкологічному диспансері та у жіночій консультації на Замковій 10 проводитимуть безкоштовний огляд лікарі-мамологи. Тернополянкам радять не уникати цієї можливості. Прийом триватиме з дев’ятої до п’ятнадцятої години.

Рак молочної залози лідирує серед онкологічної патології жінок. Останнім часом це захворювання почали виявляти навіть у чоловіків.

«Щороку в області реєструється понад 300 нових випадків раку молочної залози. На жаль, в 15-20% випадків хвороба діагностується в занедбаній стадії. Причина пізнього виявлення – необізнаність про проблему та недбале ставлення до власного здоров’я. Нині на диспансерному обліку з діагнозом рак молочної залози знаходиться 3070 пацієнтів, з них 1976 – прожили з цим захворюванням 5 та більше років.

Майже 90% жінок, що хворіють на рак молочної залози, – це жінки старше 40 років. Пік захворюваності спостерігається у віці 45 – 65 років. Але цей вид онкологічної патології за останні роки помолодшав, хвороба починає виявлятися у жінок від 25 років, тому настороженість щодо захворювання повинна бути у будь-якому віці!

До чинників, що підвищують ризик захворювання на рак молочної залози належать спадковість, часті аборти, пізнє народжування дітей і недостатнє вигодовування груддю, неконтрольоване вживання контрацептивів, травми молочної залози, порушення сексуального життя, тютюнопаління, вживання алкоголю», – пояснює завідувач хірургічного відділення обласного онкологічного диспансеру Оксана Туманова.

Ефективність лікування раку молочної залози залежить від вчасного виявлення хвороби. Відтак тернополянкам радять пройти необхідні обстеження, щоб бути впевненими у своєму здоров’ї.

Софія Романська