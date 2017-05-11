Тернополянка звернулася до Парламенту з проханням заборонити аборти

11/05/2017 Розмір тексту:

У Верховній Раді готують законопроект щодо заборони абортів. Відповідну ініціативу підтримує чимало жителів Тернопільщини. Деякі жителі краю – ініціювали відповідне звернення до Парламенту. Вони сподіваються, що депутатська більшість підтримає ідею.

Жителька Тернополя Олена Бойчук – авторка звернення щодо заборони абортів. Жінка запевняє, що у західному регіоні у неї є чимало однодумців: «У нас досить свідомий християнський край. Люди розуміють, що аборт – це гріх, це вбивство власної дитини. У багатьох країнах аборти заборонені, а в нас поки що дозволене дітовбивство. Наприклад у Польще заборонено, то деякі полячки їдуть до нас і на нашій землі вбивають своїх ненароджених дітей. Ми повинні домогтися цієї заборони, оскільки це великий гріх, який лягає на нашу країну».

Ініціатори законопроекту вважають, що жінка може вдатися до аборту лише в тому випадку, якщо вагітність загрожує її здоров’ю, або якщо вона завагітніла внаслідок зґвалтування. Ці обставини мають засвідчуватися висновками експертів. Автори законопроекту також мотивують ініціативу фактом безплідності 80% пар через проведення абортів. Чи заборонять аборти в Україні, покаже час.

Софія Романська