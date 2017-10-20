Тернополянка знялася у фільмі, від якого кров у жилах холоне. ВІДЕО

20/10/2017 0
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Молода тернополянка Марія Стопник, яка закохала в себе усіх суддів талант-шоу «Х-Фактор» здобувши чотири «так», не лише гарно співає, але й має відмінні акторські дані. Саме тому дівчину взяли на головну роль у повнометражному художньому фільмі «Серефама».

Що це за кіно? На глядачів очікує українська фантастика з елементами драми, створена за мотивами однойменного роману Олеся Ульяненка. Сюжет картини розповідає про історію дівчинки на ім’я Серафима, яка у сім років втопилась, але раптом прийшла до тями. Після цього вона відкриває в собі незвичайний талант у створенні отрут. Це робить її життєвий шлях містичним і тернистим.

Наразі відомо, що зйомки  фільму розпочнуться влітку наступного року, а український глядач побачить її у 2019-му, повідомляє сайт Тернополяни.

Проект стрічки визнали одним із переможців 10-го конкусного відбору Держкіно. Режисером і сценаристом виступила Марися Нікітюк, відома за фільмом 2016 року «Коли падають дерева» (стрічка отримала приз імені Кшиштофа в Каннах). Продюсери – Юрій Мінзянов і Мирослав Слабошпицький.

Пропонуємо вашій увазі тизер фільму «Серафима», від якого просто перехоплює подих:

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