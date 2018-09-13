Тернополянка заплатила 1000 гривень за оренду неіснуючої квартири у Львові

13/09/2018 0
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Хотіла відправитися в подорож, натомість потрапила у шахрайську пастку мешканка обласного центру. Жінка втратила гроші.

Тернополянка через один з сайтів про оренду нерухомості знайшла подобове помешкання у Львові, куди планувала податися на вихідні.

Зателефонувала за номером, вказаним в оголошені, домовилася з власником за проживання, та сплатила гроші за оренду. Тисячу гривень справно дійшли на рахунок, однак у день поїздки телефон орендодавця перестав відповідати. Зникло і оголошення. Відтак, жінка звернулася в поліцію.

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