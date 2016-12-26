Тернополянка висилала “на зону” наркотики

26/12/2016 0
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До Тернопільського відділу поліції надійшли матеріали від колег з Хмельниччини про спробу передачі наркотичних речовин одному із засуджених, що відбуває покарання у виправній установі у селіРайківці Хмельницького району. Посилка надійшла з Тернополя.

Під час огляду передач правоохоронці виявили в пакунку, адресованому на ім’я одного із засуджених, поліетиленовий згорток із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору та рослинною речовиною зеленого кольору невстановленого походження. З’ясувалося, що адресантом посилки є жителька Тернополя.

Виявлені речовини направлені на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 307 ККУ. Триває досудове розслідування.

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