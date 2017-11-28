Тернополянка викликала поліцію до “гостя”, який прийшов з ліхтарем і відмичками
На спецлінію 102 зателефонувала схвильована тернополянка і розповіла, що невідомий проник на її подвір’я. Дзвінок надійшов 28 листопада, близько 2-ї години ночі. Заявниця повідомила патрульним свою адресу.
За кілька хвилин інспектори прибули за викликом на вулицю Ломоносова. На подвір’ї вони помітили невідомого громадянина, який біля будинку присвічував ліхтарем.
«Ми запитали, що він тут робить. На що чоловік відповів, що прийшов у гості, але ані заявниця, ані мешканка сусіднього будинку, яка в той час вийшла надвір, його не знали. Громадянин поводився дивно, весь час тримав в руку в кишені. Ми вирішили провести поверхневу перевірку, знайшли предмети, схожі на відмички», – каже патрульний Микола.
53-річного громадянина поліцейські передали слідчому, для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Додати свій коментар
Головні новини
- Мешканцям області пропонують прийняти на свята дітей-сиріт
- Степан Барна: Особливістю нашої командної роботи є максимальна підтримка бізнесу й допомога у розвитку підприємств
- Тернополянка викликала поліцію до “гостя”, який прийшов з ліхтарем і відмичками
- Тернопільські школярі дружать з “королевою спорту”
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...