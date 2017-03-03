Тернополянка всьоме стала кращою спортсменкою України

03/03/2017 Розмір тексту:

Національний олімпійський комітет за підсумками спортивного лютого визнав капітана жіночої збірної України з біатлону Олену Підгрушну кращою спортсменкою місяця.

Першого наставника Підгрушної Олега Бунта та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо кращими тренерами лютого, повідомляє Укрінформ.

“Високого визнання НОК олімпійська чемпіонка Ігор-2014 удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в австрійському Гохфільцені. В естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі. Лідерка збірної продемонструвала високу майстерність та професіоналізм, неймовірну жагу до перемоги. Разом з подругами по команді Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Анастасією Меркушиною Підгрушна здобула срібну медаль чемпіонату світу”, – зазначається у повідомленні.

Додамо, що для Олени Підгрушної це вже сьоме високе визнання НОК. Лідерами в цьому рейтингу залишаються фехтувальниця Ольга Харлан (дев’ять нагород) та гімнаст Олег Вернєяв, який вісім разів визнавався кращим спортсменом місяця в Україні.