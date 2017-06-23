Тернополянка віддала шахраям за “порятунок” сина 15000 гривень

23/06/2017 Розмір тексту:

Довірливість жінки вартувала їй п’ятнадцять тисяч гривень. Саме стільки віддала тернополянка за спасіння свого сина від кримінальної відповідальності.

Схема аферистів надзвичайно злагоджена та відточена – шахраї дізналися всю інформацію про потерпілу та її сім’ю.

В квартирі 74-річної жінки пролунав дзвінок. Піднявши слухавку, в голосі невідомого краянка впізнала голос одного із синів. Як виявилось вже згодом, спілкувалась жінка з аферистом. Псевдородич повідомив, що вчинив дорожньо-транспортну пригоду і тепер йому загрожує кримінал. Розповів шахрай і як можна уникнути відповідальності, але за це потрібно заплатити.

Жертва погодилась та віддала 15 000 гривень аферисту у під’їзді будинку. Жінка зрозуміла, що стала черговою жертвою шахраїв лише, коли змогла зв’язатись з сином, який спростував все, що повідомили матері. За допомогою звернулась до правоохоронців.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.