Тернополянка віддала шахраям за “порятунок” сина 15000 гривень
Довірливість жінки вартувала їй п’ятнадцять тисяч гривень. Саме стільки віддала тернополянка за спасіння свого сина від кримінальної відповідальності.
Схема аферистів надзвичайно злагоджена та відточена – шахраї дізналися всю інформацію про потерпілу та її сім’ю.
В квартирі 74-річної жінки пролунав дзвінок. Піднявши слухавку, в голосі невідомого краянка впізнала голос одного із синів. Як виявилось вже згодом, спілкувалась жінка з аферистом. Псевдородич повідомив, що вчинив дорожньо-транспортну пригоду і тепер йому загрожує кримінал. Розповів шахрай і як можна уникнути відповідальності, але за це потрібно заплатити.
Жертва погодилась та віддала 15 000 гривень аферисту у під’їзді будинку. Жінка зрозуміла, що стала черговою жертвою шахраїв лише, коли змогла зв’язатись з сином, який спростував все, що повідомили матері. За допомогою звернулась до правоохоронців.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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