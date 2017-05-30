Тернополянка створює українську альтернативу “контактам” та “однокласникам”

30/05/2017 0
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Нещодавно канадські програмісти запропонували створити для України аналог російським соцмережам. Для старту проекту ця ініціатива мала зібрати 50 тисяч голосів до 1 червня – спеціалісти хотіли переконатися, що проект буде цікавий суспільству.

Однак українцям настільки сподобалася ідея, що за її створення виступили більше, ніж 65 тисяч громадян нашої країни. Соцмережа отримає назву «Ukrainians».

Про це автори проекту повідомили на сторінці у Facebook:

Над ініціативою працювали майже 30 програмістів компанії StartupSoft, а процесом керувала тернополянка Олександра Струмчинська, яка є одночасно розробником проекту ukrainians.co.

Соцмережа підходитиме трьом платформам: web, iOS і Android. Причому організатори пообіцяли, що встигнуть розробити цей продукт для України протягом 4 місяців.

Джерело: ternopil.te.ua

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