Тернополянка стала жертвою пройдисвіта. ВІДЕО

23/01/2017 Розмір тексту:

Вчора близько 16 години до працівників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся приватний підприємець і повідомив про факт шахрайських дій з боку невідомої особи. Жертвою пройдисвіта стала 26-річна продавець торгового центру «Пасаж», що по вулиці Живова.

Зі слів потерпілої, до неї підійшов чоловік та попросив обміняти гроші. Зловмисник відрахував обумовлену суму і простягнув продавцю. Жінка поклала гроші до каси, будучи впевненою, що все гаразд. Але, як згодом з’ясувалося, зловмисник під час перерахунку спритно переполовинив суму. В результаті обдурив продавця на тисячу сімсот гривень.

Уважно придивіться до зображення, які зафіксували камери спостереження торгового центру. Якщо ви впізнали цю людину, повідомте за номерами телефонів у Тернополі: (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 259 15 18, 097 809 81 53 або 102 у будь-який підрозділ поліції, – наголошують у