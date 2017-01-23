Тернополянка стала жертвою пройдисвіта. ВІДЕО

23/01/2017 0
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Вчора близько 16 години до працівників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся приватний підприємець і повідомив про факт шахрайських дій з боку невідомої особи. Жертвою пройдисвіта стала 26-річна продавець  торгового центру «Пасаж», що по вулиці Живова.

Зі слів потерпілої, до неї підійшов чоловік та попросив обміняти гроші. Зловмисник відрахував обумовлену суму і простягнув продавцю. Жінка поклала гроші до каси, будучи впевненою, що все гаразд. Але, як згодом з’ясувалося, зловмисник під час перерахунку спритно переполовинив суму. В результаті обдурив продавця на тисячу сімсот гривень.

Уважно придивіться до зображення, які зафіксували камери спостереження торгового центру. Якщо ви впізнали цю людину, повідомте за номерами телефонів  у Тернополі: (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 259 15 18, 097 809 81 53 або 102 у будь-який підрозділ поліції, – наголошують у

 

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