Тернополянка, що отримала максимальний бал на ЗНО, поділилася лайфхаками. ВІДЕО

30/06/2018 Розмір тексту:

Випускниця Катерина Симко з Тернополя отримала максимальний результат на цьогорічному тестуванні з української мови та літератури.

Відмінниця поділилася з кореспондентами ІНТБ лайфхаками, як успішно скласти ЗНО, зізналася, чому 200 балів стали для неї сюрпризом, та який фах планує обрати.