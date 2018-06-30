Тернополянка, що отримала максимальний бал на ЗНО, поділилася лайфхаками. ВІДЕО

30/06/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Випускниця Катерина Симко з Тернополя отримала максимальний результат на цьогорічному тестуванні з української мови та літератури.

Відмінниця поділилася з кореспондентами ІНТБ лайфхаками, як успішно скласти ЗНО, зізналася, чому 200 балів стали для неї сюрпризом, та який фах планує обрати.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати влітку?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,367 / 12.06m