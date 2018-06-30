Тернополянка, що отримала максимальний бал на ЗНО, поділилася лайфхаками. ВІДЕО
30/06/2018 0
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Випускниця Катерина Симко з Тернополя отримала максимальний результат на цьогорічному тестуванні з української мови та літератури.
Відмінниця поділилася з кореспондентами ІНТБ лайфхаками, як успішно скласти ЗНО, зізналася, чому 200 балів стали для неї сюрпризом, та який фах планує обрати.
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