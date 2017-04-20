Тернополянка придбала автомобіль, який аферисти взяли напрокат у Києві

20/04/2017 0
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У неприємність потрапила 24-річна тернополянка. Дівчина нещодавно придбала у Львові іномарку, однак, як виявилося, транспорт шахрайським способом викрали у Києві.

19 квітня за допомогою до правоохоронців Тернопільського відділу поліції звернувся працівник київського підприємства «Автомобілі на прокат». Він повідомив, що за допомогою навігації виявив в обласному центрі  автомобіль, який належить столичній фірмі. Транспорт ще 8 квітня під приводом оренди викрали невідомі.

Як вдалося з’ясувати поліцейським, невідомі зловмисники пригнали викрадений транспорт на Львівщину, а вже там його придбала «по дорученню» тернополянка. Вона навіть не здогадувалася, що авто знаходиться у розшуку.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 190 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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