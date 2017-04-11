Тернополянка поїхала на фронт аби побачити, де загинув її син. ВІДЕО

11/04/2017 Розмір тексту:

Щотижня з Тернополя понад десять тисяч вареників передають в зону АТО, щоб хлопці на передовій, так би мовити, відчули «смак дому».

Нещодавно таку передачу бійцям, разом із волонтерами та військовими, возила мама загиблого на сході України – Андрія Питака, повідомляє ІНТБ.

До свят волонтери «Бункеру С» орагнізовують благодійну акцію. Долучитися до збору Великоднього кошика для бійців АТО можете і ви. М’ясні продукти, домашню консервацію, солодощі, хрін, яйця і, звичайно ж, паски можна приносити до 14-го квітня, з 17-ї до 20-ї години у «Бункер С». Знаходиться волонтерська кухня на вулиці Площа Старий Ринок, 1.