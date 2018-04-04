Тернополянка пограбувала крамницю, перебуваючи під домашнім арештом

04/04/2018 0
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Частину 2 статті 186 Кримінального кодексу України – «Грабіж» інкримінують працівники поліції тернополянці. За свої протиправні дії їй загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

У вівторок, 3 березня на лінію «102» надійшло звернення від продавця крамниці. Заявниця повідомила, що незнайомка намагалася викрасти жіночий костюм з магазину, але в момент скоєння злочину була нею помічена. На зауваження крадійка не реагувала, а навпаки почала тікати. Саме тоді вона була затримана працівниками охорони торгового центру.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетна місцева мешканка 1984 року народження. Жінка в минулому вже притягувалася до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Суд обрав підозрюваній міру запобіжного заходу – домашній арешт, однак це не зупинило зловмисницю.

Краянка у скоєному зізналася. Наразі її затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ІТТ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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