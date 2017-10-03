Тернополянка перерахувала аферистам 20000 гривень

03/10/2017 Розмір тексту:

20000 гривень шахрайським способом заволоділи невідомі. Саме таке повідомлення надійшло до Тернопільського відділу поліції від місцевої мешканки.

Як розповіла потерпіла, 1 жовтня близько обіду до неї зателефонував невідомий, та дізнався реквізити банківської картки краяни. Чоловік мав намір перевести кошти за бронювання оренди квартири, оголошення про яке, жінка розмістила на одному із сайтів.

Через певний проміжок часу пролунав ще один дзвінок. Цього разу незнайомець представився працівником банку. Чоловік повідомив, що картковий рахунок жінки заблоковано через збій системи тож, аби вберегти кошти їх необхідно перевести на інший рахунок.

51-річна жителька обласного центру зняла готівку в сумі 20 000 гривень. За підказками афериста через термінал краянка перерахувала суму на невідомий рахунок. Як тільки жінка завершила трансакцію, аферист поклав слухавку. Жінка зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів. За допомогою звернулась до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, повідомляють у поліції.