Тернополянка організувала в орендованій квартирі цілий наркозавод

18/03/2017 Розмір тексту:

Більше двадцяти кілограмів макової соломки, близько 30 літріврозчину опію та інші наркотичні засоби вилучили працівники підрозділу протидії наркозлочинності в трьох мешканців обласного центру. Неодноразово жителі мікрорайону “Східний” скаржилися на те, що їхня сусідка займається виготовленням та реалізацією наркотиків.

За словами виконуючого обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, поліцейські відреагували на заяви тернополян та почали відпрацьовувати їм інформацію. Впродовж кількох місяців оперативники стежили, документували та встановлювали осіб, причетних до наркоторгівлі.

Як стало відомо, організатором незаконного бізнесу виявилася тернополянка, 1967 року народження. Вона неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності та відбувала покарання за наркозлочини. Жінка варила опій та реалізовувала його. Клієнтів вистачало, наразі правоохоронці встановили особи близько п’ятдесяти покупців.

За один мілілітр наркотичної сировини підприємець просила сто гривень. Аби дія наркотиків була сильнішою, жінка в додачу до ширки пропонувала ще й сильнодіючі лікарські речовини такі як “Соннат” та “димедрол”. За день в середньому вона заробляла близько двох-трьох тисяч гривень. Проте впоратися з великою кількістю клієнтів ставало складно і жінка взяла собі у помічники ще одного наркозалежного тернополянина. Він допомагав збувати товар.

Щоб не викликати підозри в сусідів, підприємливий дует варив наркотики в приватній оселі на масиві “Дружба”. Її вони “винаймали” у ще одного наркозалежного чоловіка за дозу ширки.

16 березня оперативники підрозділу протидії наркозлочинності провели спецоперацію. За словами Михайла Димиди, у ході санкціонованих обшуків вони вилучили у тернополянки сильнодіючі лікарські препарати та 5 мілілітрів опію. В колеги “по роботі” 450 грам макової соломки, 4 куби опію, близько трьох тисяч гривень, виручених за товар.

Під час обшуків в приватній оселі, де варили сировину, правоохоронці знайшли більше 20 кілограм макової соломки, понад 30 літрів розчину опію, посуд, прекурсори та пристрої для куріння.

Організатора та її помічника працівники поліції затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Не омине судового засідання і власник приватного житла. Усім трьом інкримінують статтю 309 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а двом організаторам бізнесу ще й статтю 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Виконуючий обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайло Димида каже, що вони звертатимуться до прокуратури з пропозицією усіх трьох взяти під арешт.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернополя, повідомляє відділ комунікації НП Тернопільської області.