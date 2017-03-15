Тернополянка навчатиметься у найкращій школі США

15/03/2017 Розмір тексту:

Нещодавно оприлюднили результати відбору кращих учнів з різних куточків України, які стали фіналістами Ukraine Global Scholars та виграли гранти на навчання у 9 найкращих школах-пансіонатах Сполучених Штатів Америки.

Цю інформацію оприлюднили на офіційній сторінці Ukraine Global Scholars у Facebook, передає Терен.

Кожна із цих шкіл отримала тисячі заявок з усіх куточків світу, але прийняла на навчання всього декілька десятків учнів, серед яких учениця з Тернополя Тоня З. Дівчина отримала повний грант на навчання в Fryeburg Academy.

Так, цього року в Ukraine Global Scholars було 10 повних грантів сумарною вартістю понад $2 мільйони доларів США.

Куратори проекту запевняють, що добитися такого успіху вкрай важко, адже “кожнісіньке резюме, кожнісінький твір та кожнісінький документ в школи багаторазово переписувався спільними зусиллями фіналістів та менторів”.

Нагадаємо, до 31 березня триває прийом заявок на участь в Ukraine Global Scholars влітку 2017 року.