Тернополянка ледь не загинула через погану звичку

12/12/2017 0
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10 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у квартирі у місті Тернопіль на вулиці Опільського.

Загорання було ліквідоване зусиллями чергового караулу, повідомляють у ДСНС.

Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю квартири.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 0,5 м кв.

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