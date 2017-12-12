Тернополянка ледь не загинула через погану звичку
12/12/2017 0
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10 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у квартирі у місті Тернопіль на вулиці Опільського.
Загорання було ліквідоване зусиллями чергового караулу, повідомляють у ДСНС.
Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю квартири.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 0,5 м кв.
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