Тернополянка купила рибу з “чужим”. ФОТО

31/10/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Тернополянка Зоряна Довгань знайшла серед купленої риби невідому істоту.

Фото пані Зоряна виклала у “Фейсбуці”, пише Терноград.

“Вирішила увечері поласувати кількою)))) Серед рибок знайшлася дуже дивна істота. Може хтось знає – що то таке?”, – пише тернополянка.

У коментарях дописувачі кажуть, що це морський тарган. Дехто жартує, що це “чужий”, але маленький ще.

  • Теги:

Коментарі (1)

Термінатор

03/11/2017

Точно чужий.

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
13 / 0,336 / 10.13m