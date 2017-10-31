Тернополянка купила рибу з “чужим”. ФОТО

31/10/2017 Розмір тексту:

Тернополянка Зоряна Довгань знайшла серед купленої риби невідому істоту.

Фото пані Зоряна виклала у “Фейсбуці”, пише Терноград.

“Вирішила увечері поласувати кількою)))) Серед рибок знайшлася дуже дивна істота. Може хтось знає – що то таке?”, – пише тернополянка.

У коментарях дописувачі кажуть, що це морський тарган. Дехто жартує, що це “чужий”, але маленький ще.