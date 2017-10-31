Тернополянка купила рибу з “чужим”. ФОТО
31/10/2017 0
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Тернополянка Зоряна Довгань знайшла серед купленої риби невідому істоту.
Фото пані Зоряна виклала у “Фейсбуці”, пише Терноград.
“Вирішила увечері поласувати кількою)))) Серед рибок знайшлася дуже дивна істота. Може хтось знає – що то таке?”, – пише тернополянка.
У коментарях дописувачі кажуть, що це морський тарган. Дехто жартує, що це “чужий”, але маленький ще.
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