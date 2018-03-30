Тернополянка хотіла прибити молотком чоловіка, котрий дізнався, що вона йому зраджує

30/03/2018 0
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Сьогодні вранці патрульні прибули за викликом на проспект Степана Бандери.

У квартирі відбувалася сімейна сварка. Чоловік побив дружину, бо дізнався, що вона його зраджує впродовж 5 років. Патрульні намагалися заспокоїти подружжя та залагодити конфлікт.

Дружина у розпалі сварки, на очах інспекторів, витягла зі шухляди молоток і замахнулася на благовірного. Патрульний миттєво відреагував і вирвав у жінки молоток, щоб вона нікого не травмувала. Тернополянка була з ознаками алкогольного сп’яніння.

Громадянку та її чололовіка інспектори доставили до відділку поліції та передали слідчому, повідомляють у патрульній поліції.

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