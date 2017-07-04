Тернополянка два дні безперервно робитиме… масаж

04/07/2017 Розмір тексту:

Тернопільська масажистка Оксана Петришин цілих два дні безперервно працюватиме задля встановлення Всеукраїнського рекорду. Жінка робитиме масаж понад 18 годин. Безперервний сеанс триватиме 7 – 8 липня.

Зафіксувати рекорд, який встановлюватиме Оксана Петришин, до Тернополя приїдуть експерти Національного Реєстру Рекордів України. Вони підбиватимуть підсумки у післяобідню пору наступного дня роботи тернополянки – 8 липня. Спостерігати за встановленням рекорду можуть і жителі міста. Це відбуватиметься у приміщенні Тернопільського прес-клубу за адресою вул. Качали 3.

«Робити масажі почала після сумного випадку – захворів тато на бронхіт. Тоді я була ще школяркою. Вперше спробувала робити масаж і побачила, що мені це вдається. Потім закінчила медичне училище, спеціальні курси. Спочатку робила лікувальні масажі, потім почала працювати у салоні. Зараз роблю переважно антицелюлітні та медові масажі», – розповідає Оксана Петришин.

До слова, тернополянка Оксана Петришин нещодавно отримала у столиці титул «Найкращий масажист». Її професійний стаж сягає вісімнадцяти років, а база постійних клієнтів перевищує чотири тисячі.

Софія Романська