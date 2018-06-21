Тернополянам знов доведеться гріти воду у каструлях. ВІДЕО
21/06/2018 0
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1 липня тернополянам, які мешкають у будинках з централізованим теплопостачанням, відключать гарячу воду.
У “Тернопільміськтеплокомуненерго” пояснюють, що це спричинено заборгованістю тернополян за спожитий природній газ. Сума боргу уже сягнула 47 мільйонів гривень.
Проблему можна вирішити єдиним шляхом – споживачі повинні погасити борги.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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