Тернополянам знов доведеться гріти воду у каструлях. ВІДЕО

21/06/2018 0
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1 липня тернополянам, які мешкають у будинках з централізованим теплопостачанням, відключать гарячу воду.

У “Тернопільміськтеплокомуненерго” пояснюють, що це спричинено заборгованістю тернополян за спожитий природній газ. Сума боргу уже сягнула 47 мільйонів гривень.

Проблему можна вирішити єдиним шляхом – споживачі повинні погасити борги.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

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