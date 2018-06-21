Тернополянам знов доведеться гріти воду у каструлях. ВІДЕО

21/06/2018 Розмір тексту:

1 липня тернополянам, які мешкають у будинках з централізованим теплопостачанням, відключать гарячу воду.

У “Тернопільміськтеплокомуненерго” пояснюють, що це спричинено заборгованістю тернополян за спожитий природній газ. Сума боргу уже сягнула 47 мільйонів гривень.

Проблему можна вирішити єдиним шляхом – споживачі повинні погасити борги.

Детальніше – в сюжеті TV-4.