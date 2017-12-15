Тернополянам видаватимуть водійські права лише на два роки

15/12/2017 Розмір тексту:

З 1 січня 2018 року українці отримуватимуть перші водійські права на два роки. Якщо упродовж цього часу водій не порушував правил дорожнього руху більше, ніж двічі, документ обміняють на постійний. У протилежному випадку доведеться перескладати іспит.

«Були прийняті певні зміни у законодавстві щодо видачі посвідчень водія. Відтепер особи, які отримують посвідчення водія вперше, отримуватимуть його на два роки. Але вони матимуть право замінити його на постійне. Якщо на протязі цих двох років водій не порушуватиме правил дорожнього руху більше ніж два рази, то він зможе обміняти посвідчення на постійне. У протилежному випадку, тобто якщо водій скоїв три і більше порушення, то він зможе обміняти посвідчення водія на постійне, але для цього буде потрібно скласти іспит», – каже провідний спеціаліст сектору зв’язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області Василь Барановський.

Нововведення з видачею прав діятимуть з початку 2018-го року.

Щоб не довелося перескладати іспити, тернопільським водіям необхідно чітко дотримуватися правил дорожнього руху.

Софія Романська