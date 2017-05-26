Тернополянам розповіли, як знайти роботу своєї мрії

26/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі відзначили Дні кар’єри. Провідні роботодавці представили вакансії різних спеціальностей. А також для безробітних провели майстер-клас щодо створення ефективного резюме, яке зацікавить сучасного роботодавця.

Дні кар’єри у Тернополі проводять утретє. Захід відвідало чимало людей, які наразі у пошуку роботи.

«Дні Кар’єри ми організовуємо насамперед для молоді. Оскільки, як показує досвід, майже кожна молода людина після університету стикається з проблемою пошуку роботи. Ми вирішили зібрати разом роботодавців, які готові запропонувати місце праці, а також тих, хто шукає роботу. І на щастя, в Тернополі ми маємо на десять більше компаній, ніж в минулому році. Це радує, оскільки у безробітних з’являється більше шансів працевлаштуватися», – відзначив керівник проекту День кар’єри «PROFIT DAY» Святослав Абрам’юк.

Організатори Днів кар’єри розповідають, що останнім часом набуває популярності відео-вакансія та відео-резюме. Адже в час новітніх технологій роботодавець економить час на підбір потрібного фахівця. Під час Днів кар’єри у Тернополі усіх охочих навчали, як правильно підготувати такий вид резюме.

За словами працівників служби зайнятості, Дні кар’єри допомогли багатьом знайти роботу. Відтак аналогічні заходи планують організовувати і надалі.

Софія Романська