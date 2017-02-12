Тернополянам розповіли, як облаштувати Росію

12/02/2017 Розмір тексту:

«Як облаштувати Росію», – така назва патріотичного видання, яке представили в Українському домі «Перемога». Автор книжки – історик Юрко Сиротюк.

Тернопіль став сьомим обласним центром, де презентували книжку «Як облаштувати Росію?» У виданні змодельоване майбутнє Російської Федерації.

«Мені приємно сьогодні побувати у Тернополі. Коли я вступив на історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету, почав захоплюватися історією національно-визвольного руху. Трохи пізніше був створений інтелектуальний захід – бандерівські читання. Це захід, який збирає провідних науковців, збирає сучасних ідеологів націоналістичного руху. Тільки націоналісти розуміють, куди має рухатися країна. Жодна європейська країна не постала по-іншому, як в результаті національної революції. Будь-яка країна в Європі пройшла через фазу націоналізму. Без націоналізму не буде ні економічного розвитку, ні благополуччя. Росія постійно розказує, яка має бути Україна: яка Конституція, мова, як має розвиватися економіка, хто має бути при владі, хто не має бути при владі. Якщо Росія дозволяє собі так міркувати, то, можливо, і ми можемо собі поміркувати, з якою Росією нам конкретно жити. Оскільки Путін не вічний, будь яка імперія – не вічна. Імперії мають здатність розпадатися. Російська імперія сьогодні дуже серйозно хитається. Ця книжка – це спроба дати відповідь на питання – якими мають бути стосунки Росії та України», – розповів на прес-конференції Юрко Сиротюк.

У виданні зібрано матеріали експертної дискусії провідних українських і зарубіжних фахівців у галузі росієзнавства. Експерти пропонують сценарії розвитку подій на території Російської Федерації та можливі стратегії реагування України.

До слова, наукова праця видана двома мовами: українською та англійською. Видання планують розіслати до провідних аналітичних інститутів світу.