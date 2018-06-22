Тернополянам радять захопити із собою парасольки

22/06/2018 Розмір тексту:

Упродовж доби Тернопільщину не оминуть дощі та грози, – запевняють метеорологи. Балтійський циклон та атмосферні фронти принесуть опади. По всій території регіону спостерігатимуться нестійкі погодні умови.

За словами метеорологів, під час опадів на Тернопільщині суттєво знизяться температурні показники. Однак перед дощами стовпчики термометрів підвищаться й місцями спостерігатиметься спека.

«У Тернополі та області очікуються короткочасні дощі та грози. Подекуди град. Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. В окремих районах області можливі пориви вітру. Шквали сягатимуть 17 – 22м/с. Температура повітря, у зв’язку з проходженням холодного атмосферного фронту, знизиться. Упродовж доби стовпчики термометрів показуватимуть 16-22 градуси тепла», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Метеорологи зазначають: теперішні температурні показники відповідають нормі. Проте цими вихідними варто чекати суттєвого похолодання.

Софія Романська