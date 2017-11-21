Тернополянам радять переглянути першу українську психологічну драму

21/11/2017 Розмір тексту:

Психологічна драма «Стрімголов» викликала хвилю захоплення у тернополян. Фільм вже тиждень у прокаті тернопільських кінотеатрів. Жителям міста радять не пропустити можливості переглянути стрічку.

«Стрімголов» – це прем’єра першої української психологічної драми. Режисер стрічки – Марина Степанська, одну з головних ролей виконує тернопільський актор Олег Мосійчук. У сюжеті – історія кохання звичайних людей, перед якими – непростий вибір. «Це філософський фільм з елементами документального. Події відбуваються у 2014 році, в часи Революції Гідності. Історично вагомі події представлені через сприйняття звичайних людей», – розповідає режисер Марина Степанська.

Тернопільських актор Олег Мосійчук виконав одну з головних ролей. Він зіграв дідуся. «Для мене це дуже значимо. Найперше отримав досвід гри у фільмі. Пропоную краянам переглянути стрічку, зробити свої висновки, оцінки», – каже актор Олег Мосійчук.

Нагадаємо, фільм «Стрімголов» пропонували на отримання премії «Оскар». На жаль, стрічка не пройшла відбору. Проте творці фільму вірять у перспективне майбутнє вітчизняного кінематографу.

Софія Романська