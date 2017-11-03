Тернополянам радять не зволікати з цим до перших снігів. ВІДЕО

03/11/2017 Розмір тексту:

Стовпчики термометра вночі опускаються майже до нуля, а це означає, що пора “перевзувати” своє авто з літньої на зимову гуму.

Механіки кажуть: вже звикли, що люди зволікають із цією справою аж до перших снігів. Тоді і черги у автосервісах – чималі. Тому зараз найкраще подбати про заміну шин на колесах.

Детальніше – в сюжеті TV-4.