Тернополянам радять не зволікати з цим до перших снігів. ВІДЕО
03/11/2017 0
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Стовпчики термометра вночі опускаються майже до нуля, а це означає, що пора “перевзувати” своє авто з літньої на зимову гуму.
Механіки кажуть: вже звикли, що люди зволікають із цією справою аж до перших снігів. Тоді і черги у автосервісах – чималі. Тому зараз найкраще подбати про заміну шин на колесах.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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