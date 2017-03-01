Тернополянам радять насолоджуватися справжнім весняним теплом
Жителям Тернопільщини радять насолоджуватися справжнім весняним теплом. Найближчими днями передбачають плюсову температуру повітря, місцями до тринадцяти градусів вище нуля. У більшості населених пунктів обійдеться без опадів.
Плюсова температура повітря, хмарність з проясненнями, туман – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині найближчими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж цього тижня зберігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.
«Загалом у західному регіоні найближчими днями передбачається плюсова температура повітря і можливі тенденції до її підвищення. Вночі передбачається від нуля до п’яти градусів вище нуля, вдень вісім – десять градусів тепла, місцями тринадцять градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Зберігатиметься хмарна погода, вранці можливий незначний туман».
Водіїв і пішоходів просять бути обережними на автошляхах. Через туман погіршуватиметься видимість.
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