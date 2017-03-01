Тернополянам радять насолоджуватися справжнім весняним теплом

01/03/2017 Розмір тексту:

Жителям Тернопільщини радять насолоджуватися справжнім весняним теплом. Найближчими днями передбачають плюсову температуру повітря, місцями до тринадцяти градусів вище нуля. У більшості населених пунктів обійдеться без опадів.

Плюсова температура повітря, хмарність з проясненнями, туман – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині найближчими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж цього тижня зберігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.

«Загалом у західному регіоні найближчими днями передбачається плюсова температура повітря і можливі тенденції до її підвищення. Вночі передбачається від нуля до п’яти градусів вище нуля, вдень вісім – десять градусів тепла, місцями тринадцять градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Зберігатиметься хмарна погода, вранці можливий незначний туман».

Водіїв і пішоходів просять бути обережними на автошляхах. Через туман погіршуватиметься видимість.