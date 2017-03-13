Тернополянам радять налягати на вітаміни

13/03/2017 Розмір тексту:

На початку весни організм людини найбільш виснажений, – кажуть лікарі. Тому у цей період часу чимало людей підхоплює різні простудні захворювання або страждає від хронічних загострень. Щоб цього уникнути, радять більше пити води, вживати вітамінізовану їжу, а також запровадити регулярні фізичні навантаження.

Лікарі радять жителям краю навесні дещо скоригувати раціон харчування: менше солодощів, більше свіжих овочів і фруктів. Це допоможе не лише підсилити імунітет, а й поліпшити фігуру, позбутися кількох зайвих кілограмів.

«Брак сонця, тепла дає свої наслідки. А також під час зими організм витратив дуже багато, тому важливо весною дати йому можливість обновитися. Радимо обирати їжу з більшим вмістом вітаміну С, А, В. Такий вміст мають цитрусові. Також корисною є морква, червоні буряки. Тож легкі салати варто додавати до щоденного раціону. З фруктів, то зараз вибір невеликий, але цілком доступними залишаються яблука, лимони», – каже лікар Ірина Марущак.

Також лікарі наголошують: харчування має бути збалансованим з достатньою кількістю білків, жирів і вуглеводів.