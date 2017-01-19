Тернополянам радять дивитися під ноги

19/01/2017 Розмір тексту:

Сильну ожеледицю передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. Льодовий покрив утворюватиметься у результаті коливання температурних показників. Відтак погода додасть роботи комунальниками.

Жителям Тернопільщини радять бути обережними на автошляхах. Через ожеледицю може ускладнитися рух транспортних засобів. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в основному зберігатиметься мінусова температура повітря, проте у денну пору доби можливі коливання до нуля.

«У західному регіоні передбачається морозяна погода. Буде хмарно з незначними проясненнями в обідню пору. Вітер західний 5 – 10 метрів за секунду. Вранці можливий невеликий туман, також передбачаються незначні опади. Щодо температури повітря, то вночі можливо до десяти градусів нижче нуля, вдень – дещо тепліше. Загалом передбачаються різкі коливання температурних показників».

За попередніми прогнозами метеорологів, на Тернопільщині тривалий період часу зберігатиметься морозяна погода при незначній кількості опадів у вигляді снігу.