Тернополянам призначатимуть субсидії по-новому

23/09/2017 Розмір тексту:

Нині субсидіями користується понад 200 тисяч жителів Тернопільщини. Нещодавно Уряд затвердив деякі нововведення у системі їхнього призначення. Відтепер враховуватимуть доходи лише за два останні квартали. Ще одне нововведення стосується заборгованості за оплату комунальних послуг.

Наступний перерахунок субсидій відбуватиметься перед початком опалювального сезону. У призначенні розміру субсидії братимуть до уваги доходи за період від січня до червня цього року.

«Є певні зміни, які стосуються призначення субсидій, і ці зміни актуальні для всіх користувачів субсидії вже зараз. Одне нововведення – розмір субсидії вираховуватимуть, зважаючи на доходи за два попередні квартали. Інша зміна стосується заборгованості за сплату житлово-комунальних послуг. Раніше субсидія не призначалася, коли виявлялася двомісячна заборгованість. Тепер зважаємо ще й на суму боргу, вона не повинна перевищити 340 гривень. Зважаючи на ті нововведення, люди повинні стежити, щоб не було заборгованості. А то часом бувають такі випадки: заявник каже, що він не боргує, а підприємство каже, що у вас є борги. У таких випадках, якщо заявник подає до суду на підприємство і не згідний з цим боргом, то до остаточного рішення суду буде субсидія перепризначатися. І ще одне важливе питання – не приховувати доходів. На виявлення порушень працюватимуть аудитори», – відзначив на брифінгу директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

У департаменті соціального захисту населення очікують коштів для відшкодування невикористаних субсидій. Нагадаємо, цьогоріч за компенсаціями звернулося 114 тисяч жителів області.

Софія Романська